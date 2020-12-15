Кондитер Валентина Веревкина: «Осчастливьте детей в День святого Николая ароматными имбирными пряниками»
День святого Николая — любимый праздник детей и взрослых. Он ассоциируется с подарками и радостью. Прекрасная идея — подарить ребенку сладости, созданные своими руками. А еще лучше — сделать их вместе.
Легким рецептом ароматных имбирных пряников с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.
— По преданию, святой Николай опекает нуждающихся детей: угощает вкусностями, дарит подарки и теплые вещи, — рассказывает Валентина Веревкина. — По одной из версий, он решил помочь трем девочкам, у которых не было приданого, и стал тайно приносить в их дом золотые монеты. Отсюда и возникла традиция оставлять детям подарки и сладости под подушкой.
В ночь на 19 декабря деткам под подушку кладут подарки. Девочки и мальчики ждут прихода праздника с нетерпением. И в предпраздничный период стараются быть послушными, так как взрослые постоянно напоминают: непослушный ребенок может остаться без подарка. В Украине считается, что Николай весь день перед праздником выпекает звездочки.
Ими он будет одаривать детвору. Существует поверье: если в канун волшебного праздника загадать заветное желание, то святой Николай его обязательно исполнит. Дети, которые уже умеют писать, в письмах просят покровителя исполнить свои мечты. Именно доброта и вера в чудеса способна хранить все самое дорогое в человеческих сердцах. Давайте и мы в преддверии новогодних праздников будем помощниками святого Николая и приготовим с вами мини-пряники, расписанные королевской глазурью, которыми можно будет украсить новогоднюю елочку.
— Как же приготовить пряники?
— С удовольствием поделюсь рецептом.
Ароматные имбирные пряники
Ингредиенты:
- 250−300 г муки;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры;
- 100 г сахара (можно коричневого);
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки меда;
- 0,5 ч. ложки соды;
- 2 ч. ложки имбиря;
- 1 ч. ложка корицы, кардамон, мускатный орех (также можно использовать цедру цитрусовых).
Приготовление:
Просеиваем 250 г муки, к муке добавляем соду, молотые специи и все хорошо перемешиваем. В другой чаше смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и взбиваем миксером до пышной массы. Когда масло с сахаром посветлело, добавляем 1 яйцо и продолжаем взбивать. Теперь добавляем слегка подогретый мед, все хорошо перемешиваем и будем в два этапа все это дополнять мукой со специями. Сначала добавляем половину муки и вымешиваем тесто венчиком. Далее добавим вторую половину муки и уже будем вымешивать тесто лопаткой. Немного муки оставляем для того, чтобы «подпылять» поверхность при вымешивании теста.
Присыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто и вымешиваем его руками. Если тесто слишком мягкое и липнет к рукам, можно добавить еще муки — в общей сложности ее может понадобиться от 250 до 300 г. Если хотите, чтобы тесто получилось более темного цвета, вместо обычного сахара используйте коричневый или добавьте чайную ложку какао- порошка.
Формируем тесто в шар и отправляем его в холодильник на пару часов, а лучше — на ночь. В результате оно станет более твердым, и с ним будет очень удобно работать.
Тесто наше отдохнуло, можно приступать к раскатке. Также нам нужны формы для пряников, бумага для выпечки и скалка.
Бумагу для выпечки присыпаем мукой, выкладываем тесто и раскатываем. Можно это делать двумя способами — обычным образом либо между двумя листами для выпечки до толщины примерно в 3−4 мм.
Фигурки вырезаем, лишнее тесто собираем в шар и отправляем в холодильник немного охладиться.
Фигурки выкладываем на противень на расстоянии друг от друга, потому что при выпечке они немного увеличатся. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 5−7 минут до золотистого цвета.
Наши пряники готовы!
— Как сделать отверстие для тесьмы, чтобы повесить пряник на елку?
— Пока пряник горячий, можно коктейльной трубочкой проделать в нем дырочку.
— Сколько пряников должно получиться из данного количества продуктов?
— Около четырех противней.
— Посоветуйте, пожалуйста, как украсить пряники.
— Белковой глазурью.
Рецепт белковой глазури
Ингредиенты:
- 1 яйцо (только белок);
- 200−250 г сахарной пудры;
- 0,5 ч ложки лимонного сока.
Приготовление:
К белку добавляем просеянную сахарную пудру и все перемешиваем. Далее на низкой скорости миксера взбиваем получившуюся массу около двух минут. Наша глазурь будет постепенно белеть, также она станет более плотной. Теперь добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать еще минимум 3 минуты. В общей сложности нам нужно взбивать глазурь около 5−7 минут, пока смесь не станет очень густой, гладкой и белой.
Глазурь очень быстро сохнет, поэтому накрываем ее пищевой пленкой или влажным полотенцем, а часть глазури окрашиваем пищевыми красителями в нужный нам цвет. Теперь будем по каплям добавлять воду, чтобы получить нужную консистенцию.
Густая глазурь нам нужна для склеивания деталей, надписей и прорисовки мелких деталей. Менее густая — для контуров и оформления края пряника. Жидкая глазурь — для заливки, но она не должна течь, как вода. Эта глазурь будет оставлять на поверхности небольшой рисунок, который при легком потряхивании исчезает, и поверхность становится идеально гладкой. Неиспользованную глазурь перекладываем в герметичный контейнер, чтобы она не засохла. Ее можно хранить в холодильнике несколько дней.
— Какие формы праздничных пряников самые популярные?
— Елочки, домики, снежинки, фигурки человечков…
— Как долго можно хранить пряники?
— В их составе есть мед и специи, а они в свою очередь являются природными консервантами, поэтому срок годности пряников длительный — до 3 месяцев.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Добра, мира, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Ранее известный кондитер поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом нежнейшего чизкейка.
Фото из альбома Валентины Веревкиной160
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