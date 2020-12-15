Кондитер Валентина Веревкина: «Осчастливьте детей в День святого Николая ароматными имбирными пряниками»

День святого Николая — любимый праздник детей и взрослых. Он ассоциируется с подарками и радостью. Прекрасная идея — подарить ребенку сладости, созданные своими руками. А еще лучше — сделать их вместе. Легким рецептом ароматных имбирных пряников с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

— По преданию, святой Николай опекает нуждающихся детей: угощает вкусностями, дарит подарки и теплые вещи, — рассказывает Валентина Веревкина. — По одной из версий, он решил помочь трем девочкам, у которых не было приданого, и стал тайно приносить в их дом золотые монеты. Отсюда и возникла традиция оставлять детям подарки и сладости под подушкой.

В ночь на 19 декабря деткам под подушку кладут подарки. Девочки и мальчики ждут прихода праздника с нетерпением. И в предпраздничный период стараются быть послушными, так как взрослые постоянно напоминают: непослушный ребенок может остаться без подарка. В Украине считается, что Николай весь день перед праздником выпекает звездочки.

Ими он будет одаривать детвору. Существует поверье: если в канун волшебного праздника загадать заветное желание, то святой Николай его обязательно исполнит. Дети, которые уже умеют писать, в письмах просят покровителя исполнить свои мечты. Именно доброта и вера в чудеса способна хранить все самое дорогое в человеческих сердцах. Давайте и мы в преддверии новогодних праздников будем помощниками святого Николая и приготовим с вами мини-пряники, расписанные королевской глазурью, которыми можно будет украсить новогоднюю елочку.

— Как же приготовить пряники?

— С удовольствием поделюсь рецептом.

Ароматные имбирные пряники Ингредиенты: 250−300 г муки;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

100 г сахара (можно коричневого);

1 яйцо;

2 ст. ложки меда;

0,5 ч. ложки соды;

2 ч. ложки имбиря;

1 ч. ложка корицы, кардамон, мускатный орех (также можно использовать цедру цитрусовых). Приготовление: Просеиваем 250 г муки, к муке добавляем соду, молотые специи и все хорошо перемешиваем. В другой чаше смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и взбиваем миксером до пышной массы. Когда масло с сахаром посветлело, добавляем 1 яйцо и продолжаем взбивать. Теперь добавляем слегка подогретый мед, все хорошо перемешиваем и будем в два этапа все это дополнять мукой со специями. Сначала добавляем половину муки и вымешиваем тесто венчиком. Далее добавим вторую половину муки и уже будем вымешивать тесто лопаткой. Немного муки оставляем для того, чтобы «подпылять» поверхность при вымешивании теста. Присыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто и вымешиваем его руками. Если тесто слишком мягкое и липнет к рукам, можно добавить еще муки — в общей сложности ее может понадобиться от 250 до 300 г. Если хотите, чтобы тесто получилось более темного цвета, вместо обычного сахара используйте коричневый или добавьте чайную ложку какао- порошка. Формируем тесто в шар и отправляем его в холодильник на пару часов, а лучше — на ночь. В результате оно станет более твердым, и с ним будет очень удобно работать. Тесто наше отдохнуло, можно приступать к раскатке. Также нам нужны формы для пряников, бумага для выпечки и скалка. Бумагу для выпечки присыпаем мукой, выкладываем тесто и раскатываем. Можно это делать двумя способами — обычным образом либо между двумя листами для выпечки до толщины примерно в 3−4 мм.



Фигурки вырезаем, лишнее тесто собираем в шар и отправляем в холодильник немного охладиться. Фигурки выкладываем на противень на расстоянии друг от друга, потому что при выпечке они немного увеличатся. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 5−7 минут до золотистого цвета. Наши пряники готовы!

Набор ароматных пряников – прекрасный подарок

— Как сделать отверстие для тесьмы, чтобы повесить пряник на елку?

— Пока пряник горячий, можно коктейльной трубочкой проделать в нем дырочку.

— Сколько пряников должно получиться из данного количества продуктов?

— Около четырех противней.

— Посоветуйте, пожалуйста, как украсить пряники.

— Белковой глазурью.

Рецепт белковой глазури Ингредиенты: 1 яйцо (только белок);

200−250 г сахарной пудры;

0,5 ч ложки лимонного сока. Приготовление: К белку добавляем просеянную сахарную пудру и все перемешиваем. Далее на низкой скорости миксера взбиваем получившуюся массу около двух минут. Наша глазурь будет постепенно белеть, также она станет более плотной. Теперь добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать еще минимум 3 минуты. В общей сложности нам нужно взбивать глазурь около 5−7 минут, пока смесь не станет очень густой, гладкой и белой. Глазурь очень быстро сохнет, поэтому накрываем ее пищевой пленкой или влажным полотенцем, а часть глазури окрашиваем пищевыми красителями в нужный нам цвет. Теперь будем по каплям добавлять воду, чтобы получить нужную консистенцию. Густая глазурь нам нужна для склеивания деталей, надписей и прорисовки мелких деталей. Менее густая — для контуров и оформления края пряника. Жидкая глазурь — для заливки, но она не должна течь, как вода. Эта глазурь будет оставлять на поверхности небольшой рисунок, который при легком потряхивании исчезает, и поверхность становится идеально гладкой. Неиспользованную глазурь перекладываем в герметичный контейнер, чтобы она не засохла. Ее можно хранить в холодильнике несколько дней.

Хранить пряники можно до трех месяцев

— Какие формы праздничных пряников самые популярные?

— Елочки, домики, снежинки, фигурки человечков…

Пряничная елочка создаст праздничное настроение

— Как долго можно хранить пряники?

— В их составе есть мед и специи, а они в свою очередь являются природными консервантами, поэтому срок годности пряников длительный — до 3 месяцев.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Добра, мира, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Ранее известный кондитер поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом нежнейшего чизкейка.

Фото из альбома Валентины Веревкиной

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