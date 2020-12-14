Очень простой и вкусный датский салат к Новому году и Рождеству
Зимние праздники уже не за горами. А это значит, что пора продумывать меню. Кроме традиционных блюд, в него можно включить новые. Важно, чтобы на их приготовление не понадобилось слишком много времени, ведь иначе сил на празднование не останется.
Рецептом очень вкусного датского салата с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Картофельный салат с селедкой и зеленой фасолью — одно из популярных в Дании блюд, — говорит Элла Иванова. — Вкус его вам и вашим близким запомнится надолго.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Датский салат
300 г картофеля
200 г селедки
200 г спаржевой фасоли
100 г майонеза
Соль
Специи по вкусу
Картофель отвариваем в кожуре, очищаем и нарезаем кубиками.
Спаржевую фасоль бланшируем минуту в кипящей воде. Потом сразу помещаем в ледяную воду. Филе сельди нарезаем кубиком, все соединяем и заправляем майонезом. И приятного аппетита!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового года и Рождества?
— Пусть в вашем доме будет тепло и уютно!
Недавно о подготовке к зимним праздникам рассказала популярная телеведущая Леся Никитюк. Она поделилась рецептом съедобной новогодней елки.
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Фото из альбома Эллы Ивановой263
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