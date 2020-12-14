Очень простой и вкусный датский салат к Новому году и Рождеству

Зимние праздники уже не за горами. А это значит, что пора продумывать меню. Кроме традиционных блюд, в него можно включить новые. Важно, чтобы на их приготовление не понадобилось слишком много времени, ведь иначе сил на празднование не останется.

Рецептом очень вкусного датского салата с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Картофельный салат с селедкой и зеленой фасолью — одно из популярных в Дании блюд, — говорит Элла Иванова. — Вкус его вам и вашим близким запомнится надолго.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Датский салат 300 г картофеля 200 г селедки 200 г спаржевой фасоли 100 г майонеза Соль Специи по вкусу Картофель отвариваем в кожуре, очищаем и нарезаем кубиками. Спаржевую фасоль бланшируем минуту в кипящей воде. Потом сразу помещаем в ледяную воду. Филе сельди нарезаем кубиком, все соединяем и заправляем майонезом. И приятного аппетита!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового года и Рождества?

— Пусть в вашем доме будет тепло и уютно!

Недавно о подготовке к зимним праздникам рассказала популярная телеведущая Леся Никитюк. Она поделилась рецептом съедобной новогодней елки.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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