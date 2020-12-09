Новогодний салат из свежих огурцов и мяты
В Новый год хочется удивить родных и близких оригинальными блюдами. Конечно, лучше при этом воспользоваться проверенными рецептами, чтобы не зря потратить время и продукты.
Кулинар Элла Иванова из Кривого Рога поделилась с «ФАКТАМИ» идеей порционного салата из свежих огурцов и мяты.
— Свежие огурцы и мята — невероятное сочетание, — говорит Элла Иванова. — У салата из этих ингредиентов волшебный вкус.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Салат из свежих огурцов и мяты
Ингредиенты на две порции:
- 300 г свежих огурцов;
- мята (по вкусу);
- 2 столовые ложки йогурта или сметаны;
- 1 зубок чеснока;
- половина чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- укроп (по вкусу);
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Укроп и мяту промываем, просушиваем бумажным полотенцем.
Готовим заправку. Соединяем йогурт (или сметану), растительное масло, лимонный сок, соль, сахар, укроп, чеснок. Пробуем и доводим до нужного вкуса.
Добавляем порезанные кубиками огурцы и мяту. Все перемешиваем. Раскладываем порционно. Украшаем свежей мятой. Приятного аппетита!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?
— Пусть Новый год принесет здоровье, мир, достаток в ваши семьи!
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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