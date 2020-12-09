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Книга рецептов

Новогодний салат из свежих огурцов и мяты

7:33 10 декабря 2020
Огурцы и мята

В Новый год хочется удивить родных и близких оригинальными блюдами. Конечно, лучше при этом воспользоваться проверенными рецептами, чтобы не зря потратить время и продукты.

Кулинар Элла Иванова из Кривого Рога поделилась с «ФАКТАМИ» идеей порционного салата из свежих огурцов и мяты.

— Свежие огурцы и мята — невероятное сочетание, — говорит Элла Иванова. — У салата из этих ингредиентов волшебный вкус.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Салат из свежих огурцов и мяты

Ингредиенты на две порции:

  • 300 г свежих огурцов;
  • мята (по вкусу);
  • 2 столовые ложки йогурта или сметаны;
  • 1 зубок чеснока;
  • половина чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • укроп (по вкусу);
  • 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Укроп и мяту промываем, просушиваем бумажным полотенцем.

Готовим заправку. Соединяем йогурт (или сметану), растительное масло, лимонный сок, соль, сахар, укроп, чеснок. Пробуем и доводим до нужного вкуса.

Добавляем порезанные кубиками огурцы и мяту. Все перемешиваем. Раскладываем порционно. Украшаем свежей мятой. Приятного аппетита!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Пусть Новый год принесет здоровье, мир, достаток в ваши семьи!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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