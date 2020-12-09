Новогодний салат из свежих огурцов и мяты

В Новый год хочется удивить родных и близких оригинальными блюдами. Конечно, лучше при этом воспользоваться проверенными рецептами, чтобы не зря потратить время и продукты.

Кулинар Элла Иванова из Кривого Рога поделилась с «ФАКТАМИ» идеей порционного салата из свежих огурцов и мяты.